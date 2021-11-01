Сестры из России решили поменяться паспортами на границе и едва не сели в тюрьму

Российские туристки решили поменяться паспортами при прохождении границы в аэропорту и едва не сели в тюрьму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сестры-близнецы Лера и Геля, которые прославились в сети благодаря роликам о своей жизни, придумали, как набрать больше просмотров для своего аккаунта. Россиянки решили поменяться паспортами при прохождении пограничного контроля в аэропорту Шереметьево — девушки улетали на отдых в Турцию. Сам процесс они записали на видео и поделились им со своими подписчиками.

В следующем опубликованном ролике сестры рассказали, что на правонарушении их поймала полиция аэропорта, однако после беседы их отпустили. Спустя месяц девушки получили повестку из ФСБ Шереметьево — за незаконное пересечение границы россиянкам грозило пять лет лишения свободы.

Девушки сознались, что видео было постановочным, и заявили, что каждая из них проходила контрольный пункт по своему паспорту. Правоохранительные органы провели проверку и подтвердили версию сестер. Уголовное дело возбуждено не было.

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