Прокуратуру наделят новыми полномочиями

Органы прокуратуры наделят правом законодательной инициативы, благодаря чему ведомство сможет вносить законопроекты в парламент. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, прокуратура благодаря большому практическому опыту сможет заметить недоработки в законах, что довольно эффективно позволит избавиться от правовых недочетов. Спикер добавил, что такое нововведение позволит закрепить роль региональных прокуроров как полноправного участника законодательной деятельности в государственной власти.

Он указал, что, кроме новых полномочий, также вводится норма, которая обязывает организовывать контрольно-счетные органы в регионах. Они будут отвечать за контроль региональных бюджетов и внебюджетных фондов.

Соответствующие изменения в законодательстве в июле одобрил кабинет министров. В правительстве пояснили, что наличие у прокуроров права законодательной инициативы будет способствовать надлежащей защите интересов неограниченного круга лиц, общества и государства, обеспечивать качественное региональное нормотворчество, исключая сложную и затратную работу по опротестованию незаконных актов и их судебному оспариванию.

