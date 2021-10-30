Европарламент решил засудить Еврокомиссию

Европейский парламент решил засудить Европейскую комиссию (ЕК) из-за спора вокруг вопроса об использовании механизма верховенства права в ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Европейские парламентарии недовольны тем, что Еврокомиссия отложила применение новой нормы до ее утверждения судебным органом ЕС. Этот механизм бы позволил ЕК сокращать финансирование из совместного бюджета государств, в которых существует угроза нецелевого использования средств из-за нарушений верховенства закона. В Европарламенте требуют, чтобы закон вступил в силу в ближайшее время.

Данный закон был обжалован Польшей и Венгрией в Суде Европейского союза. Обе страны опасаются, что он может быть применен против них.

27 октября Суд ЕС наложил на польское государство штраф в размере 1 миллиона евро в сутки из-за его отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда — в европейском блоке считают, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в республике.

7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы. Ровно через месяц, 7 октября, польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским.