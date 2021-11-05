МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Севастополь

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Севастополь на День народного единства 4 ноября. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Дипломаты заявили, что Россия, «как государство-оккупант», может проявлять заботу о жителях временно оккупированных территорий по-другому: например, «прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев».

«Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ», — написано в сообщении министерства.

Во время своей поездки в Севастополь Путин заверил, что территории Крыма останутся с Россией навсегда, так как это был выбор народа.