Песков рассказал о действующем приглашении Лукашенко посетить Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Так в Кремле отреагировали на заявление Лукашенко во время заседания высшего госсовета Союзного государства о том, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Он пожаловался, что Украина закрыла для Белоруссии небо, и теперь через нее попасть на полуостров невозможно. При этом в Крыму у белорусов находится «собственность, и другие есть проблемы».

Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может в Питер съездим? Александр Лукашенко Президент Белоруссии

В ответ российский президент пообещал показать своему белорусскому коллеге памятник в Севастополе, так как Лукашенко не был в Крыму с момента его воссоединения с Россией.

Чей Крым?

Белорусский парламентарий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных расценил слова Лукашенко о Крыме как «вне всякого сомнения» признание полуострова российским. По его словам, Минск «давно считает Крым территорией России, просто это не было формализовано для российского медийного пространства».

Председатель крымского парламента Владимир Константинов и вовсе заявил, что Лукашенко «фактически посетил» полуостров, когда поговорил с Путиным, который находился в Севастополе. Он также выразил надежду, что «за виртуальным посещением последует и реальное». «Мы всегда готовы принимать друзей», — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на это, официально белорусские власти не признают Крым частью России. Сам Лукашенко ранее пообещал сделать это сразу после всех российских олигархов. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали?», — напомнил белорусский президент, добавив, что он готов через это переступить.

Тогда в России негативно оценили слова президента Белоруссии. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди посчитала высказывание неуместным, а депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Лукашенко не сможет «усидеть на двух стульях».

Крымские вопросы

При этом во время встречи Путина и Лукашенко в сентябре вопрос принадлежности Крыма не обсуждался. Тема организации прямых авиаперелетов из Белоруссии в Крым также не поднималась. Незадолго до этого Песков отметил, что Владимир Путин на встречах с Александром Лукашенко не поднимает тему полуострова сам.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

