В Крыму рассказали о «фактическом посещении» полуострова Лукашенко

Председатель крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что президент Белоруссии Александра Лукашенко «фактически посетил» полуостров во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который находился в Севастополе. Его слова передает РИА Новости.

«Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей», — сказал Константинов. Он также выразил заинтересованность Крыма в визите белорусского президента и подчеркнул, что крымчане с белорусами являются друзьями.

Во время заседания высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Белорусский парламентарий Андрей Савиных счел, что это заявление «вне всякого сомнения» является признанием полуострова российским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.