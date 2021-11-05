Врачи рассказали о смертельной опасности пятен на языке

Express: британские врачи рассказали, что пятна на языке и во рту могут указывать на рак

Британские медики рассказали, что красные или белые пятна на языке и во рту могут сигнализировать о смертельной опасности. Об этом сообщает издание Express.

По словам врачей, подобные пятна могут быть признаком рака ротовой полости. Они объяснили, что об онкологии могут также свидетельствовать незаживающие в течение нескольких недель язвы, аномальная шишка на шее и постоянные боли в ушах или горле. Помимо этого, эксперты подчеркнули, что на данное заболевание могут указывать проблемы с глотанием или изменение речи.

При возникновении подобных симптомов врачи советуют обратиться к соответствующему специалисту. Тем не менее, они отмечают, что такие признаки могут появляться и при других болезнях.

Ранее онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае заявили, что паразит Toxoplasma gondii помогает в борьбе со злокачественными заболеваниями. По словам медиков, они нашли эффективный способ лечения рака. Паразит живет в клетках хозяина и способен вырабатывать большое количество белков для противодействия его иммунной защите. В ходе эксперимента китайские ученые использовали мутантный штамм Toxoplasma gondii с ограниченной способностью к размножению.

