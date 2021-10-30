Онкологи назвали ранний симптом рака поджелудочной железы

Врачи Coastal Cancer Center: запах после туалета может указать на рак поджелудочной железы

Врачи американской клиники Coastal Cancer Center назвали симптом, который может указывать на раннюю стадию рака поджелудочной железы. Об этом пишет Express.

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Онкологи объяснили, что в ряде случаев опухоль поджелудочной железы препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник, результатом является неспособность переваривать жирную пищу. Как итог, испражнения могут быть излишне пахучими.

Издание уточняет, что не следует паниковать после похода в туалет. Однако если об этом симптоме рассказать своему врачу, это поможет выявить смертельную болезнь на ранней стадии.

Ранее медики назвали иные симптомы, которые могут указывать на рак поджелудочной железы. Одним из них является желтуха — заболевание, при котором белки глаз и кожа приобретают желтоватый оттенок. Это происходит из-за того, что в крови накапливается продукт распада билирубин, который образуется в почках.

Также следствием возникновения рака поджелудочной железы могут стать потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, апатия, чувство усталости и отсутствие энергии, а также повышенная температура, ощущение жара, дрожь, тошнота и вздутие и боль в верхней части живота, которые только усиливаются во время еды.