Медики назвали нетипичные симптомы рака поджелудочной железы

Express: на рак поджелудочной железы могут указывать жултуха и проблемы с пищеварением

Медики в интервью британской газете Express назвали симптомы, которые могут указывать на рак поджелудочной железы.

Одним из них является желтуха — заболевание, при котором белки глаз и кожа приобретают желтоватый оттенок. Это происходит из-за того, что в крови накапливается продукт распада билирубин, который образуется в почках.

Также следствием возникновения рака поджелудочной железы могут стать потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, апатия, чувство усталости и отсутствие энергии, а также повышенная температура, ощущение жара, дрожь, тошнота и вздутие и боль в верхней части живота, которые только усиливаются во время еды.

В случае обнаружения подобных симптомов медики советуют незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее врачи рассказали о редком симптоме рака легких. Им оказалась боль в пятках. Медики отметили, что бить тревогу следует, если боль в ноге достаточно сильная или не проходит на протяжении двух недель.