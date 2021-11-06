США заплатят по пять миллионов долларов за информацию о главарях наркокартеля

США объявили награду по пять миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать четырех главарей мексиканского наркокартеля «Синалоа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Пять миллионов долларов заплатят каждому, кто поможет Соединенным Штатам в поимке Аурелиано Гусмана, брата Хоакина Гусмана (считается главным наркобароном современности, также известен как Эль Чапо, Коротышка). Также в списке тех, за кого предусмотрена награда, перечислены братья Руперто, Ходе и Хериберто Салгейро-Неварес.

Ранее Минюст США обвинил всех перечисленных в незаконной торговле фентанилом.

В феврале этого года в США задержали Эмму Коронель Айспуро, супругу Хоакина Гусмана. По версии полиции, она принимала участие в поставках кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны в США.

Хоакин Гусман считался главой картеля «Синалоа» до ареста в 2016 году. В 2017 году преступника экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок. Одного из самых влиятельных наркобаронов в мире за последние десятилетия обвинили также в незаконном владении оружием и организации убийств. Во время пандемии коронавируса семья Гусмана стала помогать бедным мексиканцам. Жителям раздавали коробки с продуктами, подписанные «провизия от Эль Чапо».