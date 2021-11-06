Диетолог дала советы по питанию в праздничные дни

Диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова в интервью РИА Новости рассказала, как избежать проблем с пищеварением после праздничного застолья. По ее словам, поможет соблюдение привычной организму диеты.

«Во время праздников постарайтесь все же придерживаться такого же пищевого поведения, как и в обычные дни, возможно, с небольшими послаблениями», — посоветовала диетолог.

Также она предостерегла от ограничений в случае, если человек переел или употребил в пищу непривычную для его организма еду. Она напомнила, что следует не забывать пить воду и постепенно восстанавливать привычный режим питания.

Кроме того, Губанова не советует придерживаться раздельного питания, поскольку, по ее словам, у такого принципа нет никаких научных доказательств.

«Если вы не страдаете аллергией или непереносимостью конкретных веществ, для приготовления одного блюда можно использовать любые продукты, которые вам нравятся — их сочетание никак вам не навредит», — заметила врач.

Также диетолог рекомендовала воздержаться от приема пищевых добавок. Она пояснила, что биологически активные добавки, препараты с ферментами и сорбентами бесполезны, так как чувство тяжести и дискомфорт после переедания чаще всего связаны с тем, что организму требуется больше сил и времени на переваривание. К тому же, отмечает Губанова, эффективность подобных средств в этой ситуации не подтверждена исследованиями.

«Особенно это касается сорбентов, которые никак не ускорят процесс переваривания и не "выведут" токсины. Их доказанный эффект ограничен несколькими часами острых инфекций, где они оттягивают на себя воду, помогая закрепить стул», — подчеркнула диетолог.

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