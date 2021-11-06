Пьяный россиянин снял флаг Украины со здания в Виннице

Пьяный россиянин снял украинский флаг со здания торгового-развлекательного центра в Виннице, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте отделения Национальной полиции Украины в Винницкой области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ранним утром 6 ноября. 35-летний россиянин забрался на здание ТРЦ и вытащил из флагштока украинский флаг, который впоследствии выбросил, убегая от охранников. Мужчина рассказал, что приехал в Винницкую область навестить родственников, а флаг сорвал на спор.

В полиции сообщили, что против россиянина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). «Такое правонарушение наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир самолета, следовавшего из Хабаровска в Мирный (Республика Саха — Якутия), был задержан сотрудниками полиции после шутки о минировании самолета. Вылет рейса задержался более чем на два часа. Прибывшие в аэропорт экстренные службы ничего подозрительного на борту лайнера не обнаружили.