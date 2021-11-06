Проживший три года в Москве турецкий журналист описал русских

Журналист Самих Гювен (Samih Güven) в статье для турецкого издания Medya Günlüğü заявил, что русские заслуживают уважения. В тексте он также описал особенности народа.

По его словам, русские честны, а их дети не избалованы и спокойны, что связано с генетическими особенностями, стилем воспитания и образования.

Сначала может показаться, что русские «спокойные, даже сердитые люди», отметил автор. «Но я бы сказал, что они не любят преувеличивать себя и тех, кто делает это. В большинстве своем русские честны, они хотят, чтобы дружба развивалась со временем, на основе доверия. Поначалу холодное и сдержанное поведение может измениться после того, как вас узнают и начнут вам доверять», — отметил Гювен.

Также автор рассказал, что наблюдал за русскими три года, когда жил в Москве. «Мне всегда было интересно наблюдать за старенькими, полненькими тетеньками (бабушками), которых я встречал в основном в музеях. Несмотря на свой почтенный возраст, они всегда очень внимательны и активны», — подчеркнул журналист.

Он заметил, что для русских большое значение имеют цветы, так как цветочные магазины находятся практически на каждом углу и открыты 24 часа в сутки. По мнению автора статьи, цветы имеют большое значение в дни рождения, на концертах и, в особенности, 8 марта. «В этот день вы можете увидеть букет в руках практически каждой женщины на улице», — добавил турецкий корреспондент.

Кроме того, Гювен перечислил трудности, с которыми пришлось столкнуться русским, выделив войны и суровый климат. «Защищать и развивать страну, имеющую огромные важные ресурсы, бороться с суровым климатом, пережить великие войны и депрессии и после внушительного опыта коммунизма словно рыба, выброшенная на берег, внезапно оказаться в капиталистических условиях. Все это, должно быть, нелегко», — заключил журналист.

Ранее в ноябре профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Йылдырым Беязит в Анкаре предупредил, что присутствие России на севере Сирии, в приграничных с Турцией регионах, стало наносить ущерб отношениям между Москвой и Анкарой.