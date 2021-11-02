В Турции предупредили Россию о последствиях присутствия на севере Сирии

Присутствие России на севере Сирии, в приграничных с Турцией регионах, стало наносить ущерб отношениям между Москвой и Анкарой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Йылдырым Беязит в Анкаре.

Политолог подчеркнул, что у России есть значительные инвестиции в Турции. Кроме того, Москва нуждается в поддержке Анкары из-за растущего военного присутствия США в Черном море. Йылмаз подчеркнул, что если Турция не получит желаемой помощи от России в Сирии, то это приведет к негативным последствиям в отношениях двух стран и даже может спровоцировать кризис в ближайшем будущем.

«Мы знаем, у России есть базы прямо на сирийской границе с Турцией. Но Турция не говорит России: "Почему вы создаете базу у моей границы?" Россия сама должна задумываться об этом», — сказал Йылмаз. Он привел пример гипотетической ситуации: «Согласится ли Россия на размещение турецких военных баз на границе с Донбассом?»

Ранее стало известно, что Минобороны России усиливает региональную авиационную группировку на севере Сирии в связи с тем, что Турция может вскоре начать новую военную операцию в регионе. По словам источников в сирийской оппозиции, одна операция пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны.

Также отмечалось, что в регион перебросили ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор», а также истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34. Кроме того, шесть вертолетов и один самолет Воздушно-космических сил России заметили на актуальном снимке авиабазы в городе Эль-Камышлы у сирийско-турецкой границы.