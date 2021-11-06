Часть передумавших увольняться врачей скорой помощи записались на прививки

Часть врачей скорой помощи в ЕАО, которые передумали увольняться, записались на прививку

Часть врачей скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области, которые передумали увольняться из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, записались на прививки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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«В данный момент сотрудники скорой проходят обследование у инфекциониста. Если у кого-то будут выявлены объективные противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, эти люди получат медотвод. Несколько человек на прививки уже записались», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что на желание отозвать заявление об увольнении повлиял «откровенный разговор» с врачами, в котором принимали участие зампред правительства региона Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач станции Владислав Коган и члены заксобрания и администрации района.

4 ноября в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки против коронавируса и уволился. Позже так же поступили еще 12 их коллег. В Минздраве пообещали найти им замену, однако 6 ноября они передумали и начали отзывать заявления.

Водитель скорой помощи города Облучье рассказал, что два фельдшера не отозвали заявления, потому что намерены уволиться по семейным обстоятельствам.

