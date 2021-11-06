Отказавшиеся вакцинироваться врачи скорой помощи передумали увольняться

Сотрудники станции «скорой помощи» города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), ранее написавшие заявления об увольнении из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, передумали увольняться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

«Подавляющее большинство сотрудников отзывают свои заявления», — сказал он. По его словам, заявления об увольнении написали 26 сотрудников станции.

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Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что на смену уволившимся врачам найдут новых специалистов. По словам главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко, восполнить недостающие бригады скорой помощи позволит перераспределение действующих работников, а также привлечение дополнительных специалистов.

4 ноября в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки против коронавируса и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позднее стало известно, что еще 12 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении.