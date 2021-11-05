В Минздраве пообещали обеспечить Облучье необходимой медпомощью

Наблюдаемый в российском городе Облучье недостаток бригад скорой медицинской помощи будет ликвидирован благодаря перераспределению действующих работников, а также привлечению дополнительных специалистов. Данные меры позволят сформировать новые бригады, рассказал в беседе с журналистами главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, комментируя сложившуюся в Еврейской автономной области (ЕАО) ситуацию.

Багненко указал, что в регион уже направлен представитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи, который должен будет посодействовать решению имеющейся проблемы. «Население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью», — пообещал представитель Минздрава.

«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы», — добавил он, отметив, что поддержать медиков можно с помощью вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от COVID-19 и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позже стало известно, что еще 12 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении. Медики заявили, что уже имеют антитела к коронавирусу, так как дежурят в ковидном госпитале.