Решение передумавших увольняться врачах скорой помощи объяснили

Врачам скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, которые передумали увольняться из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, все равно придется привиться от COVID-19. Об этом рассказал водитель скорой помощи Иван Краснослободцев, передает РИА Новости.

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По словам Краснослободцева, медикам удалось создать резонанс и с ними начали разговаривать, а также предложили сдать кровь на антитела. «У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», — объяснил он.

Он отметил, что ситуация, по сути, не изменилась, так как главврач должен будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. Водитель добавил, что 5 ноября с медиками встречались представители администрации ЕАО, главврач станции скорой помощи в Облучье и руководитель отдела скорой помощи первого Санкт-Петербурского государственного медуниверситета. При этом «все остались при своем мнении, решения не принято окончательного», подчеркнул он.

Краснослободцев уточнил, что два фельдшера не отозвали заявления, потому что все равно намерены уволиться по семейным обстоятельствам. Другие сотрудники скорой, отказывающиеся прививаться от коронавируса, опасаются за жизнь из-за побочных эффектов вакцины.

4 ноября в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки против коронавируса и уволился. Позднее то же самое сделали еще 12 их коллег. В Минздраве пообещали найти им замену, однако 6 ноября они передумали и начали отзывать заявления.