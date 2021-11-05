Названы недостатки платной медицины

Оказываемые в частных клиниках услуги зачастую опасны и неэффективны, так как работники платных медицинских учреждений заинтересованы только в получении финансовой выгоды. Недостатки посещения частных врачей назвал бывший главный санитарный врач России, бывший депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии URA.RU.
По его словам, наиболее ярко данная ситуация проявилась в отношении коронавируса. «Частная медицина заинтересована дать мне справку, что у меня все хорошо. Они на этом очень хорошо наживаются», — сказал Онищенко.
Вместе с тем кардиолог, кандидат медицинских наук Константин Зверев считает, что сервис в частных клиниках сильно отличается от сервиса в государственных. При этом Онищенко заявил, что люди идут в платные клиники из-за долгого ожидания. «Если люди стоят в огромных очередях и получают анализы через 3-4 дня, понятно, что их это не устраивает», — отметил Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября.
Позднее еще 12 сотрудников скорой помощи в населенном пункте Пашково написали заявления об увольнении. Свой отказ вакцинироваться медработники мотивировали тем, что подрабатывают в ковидном госпитале и выработали антитела.