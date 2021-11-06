В Японии назвали имя нового главы МИД

Занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства Японии Есимаса Хаяси возглавит Министерство иностранных дел страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее стало известно, что в Японии захотели обновить состав правительства. По словам премьер-министра Фумио Кисиды, руководству страны необходимо «встретиться лицом к лицу с общественным мнением». При это руководитель главной оппозиционной силы Японии Конституционно-демократической партии Юкио Эдано подчеркнул, что нужна «смены всего правительства, так как ЛПД не изменится».

Известно, что до окончательного формирования правительства 10 ноября Кисида сам будет совмещать обязанности министра иностранных дел и премьер-министра.