Премьер Японии захотел работать сразу на двух должностях

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы без промедлений реализовывать озвученный курс страны после того, как его партия получила поддержку избирателей на выборах в нижнюю палату парламент. Кроме того, он захотел работать сразу на двух должностях, включая новую, сообщает РИА Новости

«Мы получили поддержку общества на общих выборах. Я хотел бы без промедлений приступить бы к реализации озвученного политического курса», — подчеркнул политик.

Кисиду также прокомментировал назначение Тосимицу Мотэги, исполнявшего обязанности главы МИД страны, на пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии. Отмечается, что сегодня, 4 ноября, он покинет оставит свою должность. «Если это произойдет, я намерен совмещать две позиции и исполнять обязанности главы МИД до утверждения следующего состава кабинета министров», — отметил премьер.

Предполагается, что особую сессию парламента созовут на 10 ноября. Новый парламент выберет премьер-министра страны, что станет формальностью, поскольку партия, которую представляет Кисида, набрала более половины депутатских голосов. кроме того, премьер Кисида сформирует свое второе правительство. Неизвестно, ожидаются ли в нем перестановки.

Ранее стало известно, что в Японии захотели обновить состав правительства. По словам Кисиды, руководству страны необходимо «встретиться лицом к лицу с общественным мнением».