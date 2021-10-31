Раскрыты предварительные итоги выборов в Японии

Организаторы экзитполов на выходах с избирательных участках раскрыли предварительные итоги парламентских выборов в Японии, пишет ТАСС.

Согласно им, большинство в нижней палате получат коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды и партии «Комэйто».

Ожидается, что правящая ЛДП получит от 212 до 253 мест при необходимых для простого большинства 233 мандатах. «Комэйто» в свою очередь сможет рассчитывать на 27-35 мест.

Главная сила оппозиции — Конституционно-демократическая партия — улучшит результат по сравнению с прошлыми выборами и получит от 99 до 141 места.