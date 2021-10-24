Российский политолог назвал условие возврата Курильских островов Японии

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сделает возвращение части Курильских островов одной из главных своих целей, ради этого он готов испробовать все способы. Такой прогноз в комментарии URA.RU дал профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин.

По его мнению, вначале Кисида попробует выкупить острова, потом надавить на Россию. После этого в ход могут пойти экономические санкции, а затем и создание ядерного оружия. Однако единственным условием, при котором Россия вернет Курильские острова Японии, станет, по мнению политолога, поражение в войне.

Ярулин уверен, что в первую очередь Японию интересует стратегическое значение той части Курильской гряды, на которую она претендует — это острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ведь с помощью размещения там американских ракет Россию можно будет запереть в Охотском море, лишить ее выхода в Мировой океан.

Целью Японии, считает российский эксперт, является вступление в НАТО, а США, которые Японию поддерживают, создают в Индо-Тихоокеанском регионе союзы против России. Таким образом, заключил профессор, Токио хочет любой ценой вернуть себе острова и считает, что Россия к настоящему времени достаточно ослабла после распада СССР, чтобы это можно было сделать.

Ранее другой российский политолог Евгений Сатановский предложил России готовиться к третьей мировой войне из-за реваншистских амбиций Японии. По его мнению, желание японских военных наносить превентивные удары по военным базам в КНДР адресовано и России.

Сатановский призвал рассчитать вероятность как ограниченного столкновения возле Курильских островов, так и нападения японских военных на российские объекты на Дальнем Востоке, что может закончиться «тотальной войной на уничтожение».

Сам Кисида, выступая на заседании нижней палаты японского парламента, подчеркнул, что Токио рассчитывает на мирный договор с Россией, основанный на уже достигнутом прогрессе. Воинственных планов, о которых предупреждают российские политологи, японские власти на данный момент не раскрывали.