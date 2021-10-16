Премьер-министр Японии захотел встретиться с Байденом

Премьер-министр Японии Кисида: хочу поскорее нанести визит в США и встретиться с Байденом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), захотел встретиться с президентом США Джо Байденом. Он рассказал о своих планах в интервью японской газете «Ёмиури симбун» (Yomiuri).

«Я хотел бы поскорее нанести визит в США и встретиться с Байденом. Буду стремиться к тому, чтобы это произошло скорее, даже до конца года», — сказал премьер.

В этом же интервью он допустил возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии, направленного на развитие потенциала японских войск.

Ранее в Японии захотели обновить состав правительства, император Японии Нарухито распустил нижнюю палату парламента страны. Кисида заявил, что старт избирательной кампании намечен на 19 октября. Выборы в нижнюю палату парламента состоятся 31 октября, предыдущие выборы на этом уровне прошли 22 октября 2017 года.