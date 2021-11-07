Российский автомеханик рассказал о способах обмана клиентов на деньги

Официальные дилеры могут обманывать автомобилистов, навязывая им услуги, которые по факту не выполняются. О таком способе обмана клиентов рассказал российский автомеханик порталу NGS24.ru в рамках проекта «Что меня бесит».

Специалист отметил, что в большинстве случаев водители боятся уходить от официального дилера. «Они приезжали туда раз в 15 тысяч километров менять масло, хотя это надо делать раз в 7 тысяч. Иногда это бывает просто ужас», — заявил автомеханик.

Он проиллюстрировал ситуацию, как клиентов разводят на деньги. «Есть у нас один центр, откуда люди приезжают с черным маслом, хотя по бумагам они меняли его 5 тысяч километров назад — но так оно потемнеет только за 30 тысяч километров», — отметил автомеханик.

Специалист подчеркнул, что в его сервисе сотрудники стараются не навязывать клиентам лишних услуг, поскольку за это работников могут даже уволить.

Ранее у российских водителей появилась возможность избежать ответственности за дорожно-транспортное происшествие. Виновник аварии не понесет наказания в том случае, если второй автомобилист перед ДТП нарушил правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее решение вынес Верховный суд, рассматривая спор двух автовладельцев.