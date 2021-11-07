Раскрыты главные симптомы рака поджелудочной железы

В благотворительной организации Cancer Research UK раскрыли главные симптомы рака поджелудочной железы. Об этом пишет издание Express.

Как отметили специалисты, в большинстве случаев болезнь дает о себе знать уже после того, как опухоль разрослась и начала распространяться.

Инсулиномы — доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток поджелудочной железы — влияют на уровень инсулина в крови и провоцируют потливость, чувство беспокойства и головокружение. Иногда пациент может упасть в обморок, уточняют врачи.

По мере роста и распространения рака он может влиять на состояние всего тела. Так, пациент начинает терять вес, у него пропадает аппетит, увеличивается уровень сахара в крови, он чувствует недомогание.

При этом медики пока точно не могут сказать, из-за чего у людей образуется злокачественная опухоль поджелудочной железы. Однако возраст, 75 лет и более, а также наличие панкреатита повышают риск развития данной патологии.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом рака головного мозга. Специалист отметил, что стоит насторожиться при появлении необычного горького, кислого или металлического привкуса во рту.