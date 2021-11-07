Диетолог посоветовал четыре специи для снижения боли в суставах

Употребление определенных специй может помочь облегчить боль в суставах, связанную с артритом, заявил диетолог Майкл Мосли (Michael Mosley), пишет Daily Express.

Первой из четырех специй, положительно влияющих на организм, является куркума. Его активный ингредиент, куркумин, считают обезболивающим. «Куркумин блокирует воспалительные цитокины и ферменты в двух воспалительных путях», — посоветовал медик. Кайенский перец и другие сушеные чили также помогают в борьбе с болями в суставах — снимают их. Этот вид перца содержит соединения, известные как капсаициноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами.

По словам эксперта, нужно включать в рацион побольше корицы. «В ней коричный альдегид и коричная кислота, обе из которых обладают антиоксидантными свойствами, помогают подавлять повреждение клеток, вызванное свободными радикалами», — говорится в исследовании.

Еще один полезный элемент, имбирь, обладает естественным противовоспалительным действием.

Ранее диетолог Татьяна Дик призвала россиян включить в рацион корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано. Эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.