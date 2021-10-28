Названы предотвращающие рак специи

Диетолог Татьяна Дик призвала россиян включить в рацион корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.

Кроме того, корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению, сказала специалист.

Дик добавила, что тимьян полезен при простудных заболеваниях, шалфей помогает при нарушении пищеварения, а орегано оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, употребление которых в пищу может повышать риск развития рака. «Такие продукты официально числятся в списках ВОЗ как канцерогены. То есть колбаса, все колбасные изделия, все сосиски, сардельки, ветчина, всевозможные колбасы и так далее. Туда же относится и соль», — сообщил доктор.