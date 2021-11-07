В Ираке покушение на премьер-министра назвали терактом

МВД Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми терактом. Об этом сообщает агентство INA.

Представитель ведомства подчеркнул, что атака была совершена при помощи трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), два из которых удалось сбить. При этом третий беспилотник поразил дом аль-Казыми — в результате несколько сотрудников охраны аль-Казыми получили ранения. Их число не уточняется.

Ранее российский политолог Марат Баширов прокомментировал нападение на резиденцию аль-Казыми. По его словам, в «зеленой зоне», которая считается особо охраняемой территорией, давно небезопасно.

В ночь на 7 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию в Багдаде. Политика привезли в больницу с легкими ранениями, однако позже он заявил, что «все в порядке». США назвали произошедшее «очевидным террористическим актом» и предложили Ираку помощь в расследовании покушения.