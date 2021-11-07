Госдеп прокомментировал покушение на премьера Ирака

США назвали покушение на премьера Ирака терроризмом и предложили помощь в расследовании

Представитель Госдепа США Неда Прайс прокомментировал атаку беспилотного летательного аппарата на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, сообщает РИА Новости.

Прайс назвал произошедшее покушение «очевидным террористическим актом» и предложил помощь США в расследовании. Он подчеркнул, что Штаты наблюдают за сообщениями об атаке на резиденцию премьера и «с облегчением узнали», что политик не пострадал.

«Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, нацелен на самое сердце иракского государства. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения. Наша приверженность иракским партнерам непоколебима. Соединенные Штаты вместе с правительством и народом Ирака», — подчеркнул Прайс.

Премьер-министр Ирака рассказал о самочувствии после покушения. Он подчеркнул, что несмотря на «предательскую ракету», он планирует добиться соблюдения прав и законов государства для безопасности его жителей.

В ночь с 6 на 7 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию в Багдаде. Политика доставили в больницу с легкими ранениями. Кроме того, пострадали люди, охраняющие премьера.