Премьер-министр Ирака рассказал о самочувствии после покушения

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми: я в порядке, призываю всех к спокойствию и сдержанности

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, на которого в ночь с 6 на 7 ноября организовали покушение, сообщил о своем самочувствии в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

«Я в порядке, слава Богу, я среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — рассказал политик. Премьер добавил, что несмотря на «предательскую ракету», он намерен добиться соблюдения прав и законов государства для безопасности его жителей.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что премьер Ирака Мустафа аль-Казыми был госпитализирован после атаки беспилотного летательного аппарата на его резиденцию в Багдаде. Политика привезли больницу с легкими ранениями. Кроме того, пострадали люди, охраняющие премьера.

Однако по данным Associated Press, покушение стало неудачным, поэтому политик не пострадал. Силы безопасности предпринимают нужные действия в сложившейся ситуации.