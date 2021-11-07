Премьер Ирака попал в больницу после атаки беспилотника на его резиденцию

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми был госпитализирован после атаки беспилотного летательного аппарата на его резиденцию в Багдаде. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Отмечается, что политика доставили в больницу с легкими ранениями после попадания ракеты. Получили травмы и охраняющие его люди. Источник в службах безопасности Ирака подтвердил факт перехвата беспилотника.

Также произошла интенсивная перестрелка возле Зеленой зоны, в которой находится посольство США и другие миссии. О причинах и виновника инцидента в настоящее время не сообщается.

UPD: как передает Associated Press, аль-Казыми позднее сделал заявление, что покушение с помощью беспилотника оказалось неудачным, политик не пострадал. Силы безопасности принимают необходимые меры в связи с этой атакой.

Ранее смертник «ИГ» («Исламское государство», запрещено в России) совершил подрыв в Ираке, произошедшее попало на видео. Взрыв произошел рядом с полицейским участком в городе Рамади, в центральной части Ирака. Ранения получили пять человек.

