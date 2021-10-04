Подрыв смертника ИГ в Ираке попал на видео

Смертник ИГ совершил подрыв рядом с полицейским участком в иракском Рамади

Смертник «ИГ» («Исламское государство», запрещено в России) совершил подрыв в Ираке, произошедшее попало на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Как отмечает канал, взрыв произошел рядом с полицейским участком в городе Рамади, в центральной части Ирака. Ранения получили пять человек.

Ранее 3 октября сообщалось, что недалеко от входа в мечеть Идгах, расположенной в столице Афганистана, взорвалась бомба. Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид подтвердил инцидент. По его данным, в результате взрыва было убито и ранено несколько человек.