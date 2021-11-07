Названо число пострадавших при покушении на премьера Ирака

Десять охранников пострадали от атаки беспилотника на резиденцию премьера Ирака аль-Казыми

При нападении на резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казыми пострадали несколько сотрудников службы охраны, написал телеканал Al-Hadath в своем Twitter.

Al-Hadath назвал число пострадавших при покушении на премьера страны: десять охранников получили травмы. Кроме того, резиденции аль-Казыми нанесли материальный ущерб. При этом сам политик в результате нападения не пострадал.

В ночь с 6 на 7 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию в Багдаде. Политика привезли в больницу с легкими ранениями, однако позже он заявил, что «все в порядке».

США назвали произошедшее «очевидным террористическим актом» и предложили Ираку помощь в расследовании покушения. Представитель ведомства Нед Прайс подчеркнул, что Штаты следили за данными об атаке на резиденцию премьера и «с облегчением узнали», что тот не пострадал.

