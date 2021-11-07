В России прокомментировали нападение на резиденцию премьер-министра Ирака

Политолог Баширов заявил о небезопасности «зеленой зоны» в Багдаде после атаки премьера

Российский политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале прокомментировал нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. По его словам, в «зеленой зоне», которая считается особо охраняемой территорией, давно небезопасно.

«В Ираке шумно. Пытались убить премьера Аль-Казыми — обстреляли его дом ракетами. Вроде жив, но главное — дом расположен в "зеленой зоне" — особо охраняемая территория Багдада со времени американского правления, которая давно не безопасна», — подчеркнул эксперт.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что премьер Ирака Мустафа аль-Казыми был госпитализирован после атаки беспилотного летательного аппарата на его резиденцию в Багдаде. Политика привезли больницу с легкими ранениями. Кроме того, пострадали люди, охраняющие премьера.

Однако по данным Associated Press, покушение стало неудачным, поэтому политик не пострадал. Силы безопасности предпринимают нужные действия в сложившейся ситуации.

