Экс-солистку группы «Время и Стекло» экстренно госпитализировали

Украинскую певицу, экс-солистку группы «Время и Стекло» Надежду Дорофееву экстренно госпитализировали. Информация об этом появилась в ее Instagram-сторис.

«В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA, концерт, запланированный на сегодня, 6 ноября, к сожалению не состоится», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас певица находится в больнице и проходит обследование. Причины госпитализации не уточняются.

Дорофеева должна была дать концерт в Египте. Сольная карьера артистки началась в 2020 году после распада группы «Время и Стекло». «Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально все, и наше время в группе действительно истекло», — написала тогда Дорофеева в Instagram.