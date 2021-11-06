Российской актрисе стало плохо перед выходом на сцену

Народной артистке России Эре Зиганшиной стало плохо перед выходом на сцену в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Из-за этого был отменен спектакль «Литургия Zero». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как рассказали очевидцы, в театр приехала скорая помощь, зрители стояли на улице перед входом в культурное учреждение. В самом театре изданию подтвердили, что 77-летней Зиганшиной стало плохо и пришлось вызвать медиков. Официального диагноза пока нет.

Эра Зиганшина известна работами в фильме «Снежная королева», где сыграла роль маленькой разбойницы, а также в картинах «Небесные ласточки», «Невозвращенец», «Год собаки», «Последнее дело Вареного».

Ранее через десять дней после вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге был госпитализирован 71-летний артист Михаил Боярский с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Его супруга Лариса Луппиан предположила, что причиной плохого самочувствия стала ответная реакция организма на прививку. Анализ актера на COVID-19 оказался отрицательным.

