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Опубликовано видео с места смерти 26-летнего российского актера Рината Кафиятуллина. Об этом сообщает издание «Известия».

На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как сотрудники фитнес-центра прыгают в бассейн за артистом, которому стало плохо. Они достают его из воды и пытаются оказать первую помощь, однако актер не приходит в себя.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Прокуратура также проведет проверку по факту случившегося.

О смерти театрального артиста стало известно ранее 8 октября. Отмечалось, что он утонул в бассейне, расположенном на Ангарской улице в Москве.

Ринат Кафиятуллин окончил актерский факультет Института современного искусства в 2015 году. Он выступал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, играя ведущие роли в спектаклях «Преступление и наказание», «Отцы и дети» и «Ревизор».