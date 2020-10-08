Утонувший в бассейне 26-летний актер страдал редким заболеванием

Утонувший в бассейне 26-летний актер Ринат Кафиятуллин страдал редким заболеванием. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации следствия, Кафиятуллин был вынужден скрывать этот факт от коллег по театру. Из-за своего недуга актер был инвалидом третьей группы.

«С таким заболеванием он мог заниматься спортом, но только под присмотром медиков. Ходить в фитнес-клуб, а тем более в бассейн, который является объектом повышенной опасности даже для абсолютно здоровых людей, ему было противопоказано», — прокомментировала случившееся Ирина Филатова, доктор медицинских наук, профессор, сертифицированный судебно-медицинский эксперт.

Медик отметила, что заболевание Кафиятуллина «вызывает судороги, может привести к инсульту, и все это могла спровоцировать повышенная физическая нагрузка». Филатова не отрицала версию того, что молодой человек, возможно, принес в клуб фиктивную справку. Происхождение документа будет изучено следователями.

Известно, что абонемент Кафиятуллин приобрел в мае 2020 года. Актер жил с родителями недалеко от фитнес-центра.

Ринат Кафиятуллин умер 8 октября. Артист утонул в бассейне, этот момент попал на камеры фитнес-центра. Кафиятуллин выступал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, играя ведущие роли в спектаклях «Преступление и наказание», «Отцы и дети» и «Ревизор».