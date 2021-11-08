Выглядящая на 20 лет блогерша назвала свой реальный возраст и удивила фанатов

Выглядящая на 20 лет блогерша Альбина Март призналась, что ей 50 лет

Молодо выглядящая женщина назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах блогерша Альбина Март (Albina Mart) объяснила, что из-за внешности многие подписчики считают ее 20-летней девушкой, в то время как в действительности ей уже исполнилось 50 лет. Она также призналась, что является матерью двух 25-летних дочерей и бабушкой двух внуков, возраст которых не раскрывается. «Я хочу иметь десять внуков!» — подписала она пост, набравший 10,4 миллиона просмотров и 848,6 тысячи лайков.

Фанатов удивил настоящий возраст Март. «50? Я все время думала, что тебе 20», «Ты выглядишь намного моложе», «Даже твои дочери выглядят старше тебя!», «Ты великолепно выглядишь, вот бы и мне быть такой в 50 лет!», «Ты большая молодец! Глядя на тебя мне не страшно стареть», — писали они.

В сентябре блогерша Фатос Фатма (Fatos Fatma), которая выглядит гораздо моложе своих лет, раскрыла свой истинный возраст и удивила пользователей сети. Она объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 35 лет. Однако Фатма призналась, что в действительности ей исполнилось 52 года.

