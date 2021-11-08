В США антиваксеры подрались с прививочниками

Противники и сторонники антиковидных мер подрались в Бостоне (штат Массачусетс, США). Об этом сообщает NBC Boston.

Инцидент произошел во время шествия антиваксеров. Сторонники прививок и масок пытались мешать протестующим, в результате произошла небольшая потасовка. Разнимать стороны пришлось полицейским в полной амуниции.

2 ноября профсоюзы предупредили о закрытии множества пожарных частей в Нью-Йорке. Город столкнулся с этой проблемой после того, как каждый пятый спасатель не смог или не захотел предоставить документ о вакцинации от коронавируса. 20 октября мэр города Билл де Блазио объявил о необходимости получить хотя бы одну дозу вакцины всем госслужащим, в том числе пожарным и полицейским. В противном случае их отправят в неоплачиваемые отпуска. Как итог, в субботу уже были закрыты 26 пожарных частей, и, по словам Эндрю Ансбро из Ассоциации пожарных, будут закрыты «еще десятки».

Ранее В США были опубликованы результаты национального опроса, которые раскрывают общий портрет противников вакцинации. Нежелание прививаться, как правило, было чаще среди тех, кто работал вне дома, придерживался консервативных политических взглядов, имел более низкий семейный доход и ранее не имел положительного результата теста на COVID-19. Уровень образования, раса, возраст и пол не всегда были связаны с нежеланием пройти вакцинацию.Хотя более 82 процентов участников согласились с тем, что COVID-19 представляет собой угрозу для здоровья, более 18 процентов не верят, что опасность COVID-19 превышает опасность вакцины, и более 15 процентов не считают, что COVID-19 можно предотвратить с помощью вакцинации.