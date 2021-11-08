Вторая криптовалюта в мире рекордно выросла

Стоимость второй криптовалюты в мире — Ethereum — рекордно выросла до 4,78 тысячи долларов, свидетельствуют данные сайта CoinGecko. Капитализация альткоина впервые в истории превысила 560 миллиардов долларов.

За сутки токен подорожал на 4 процента. К моменту публикации новости стоимость Ethereum скорректировалась и составила 4,74 тысячи долларов. Последняя волна роста альткоина началась 29 сентября: с тех пор цена Ethereum увеличилась на 74 процента, а его доля на крипторынке достигла 18,7 процента.

В начале ноября крупнейшая Чикагская товарная биржа (CME) объявила о запуске фьючерсных контрактов на 1/10 (одну десятую) монеты Ethereum, который запланирован на 6 декабря. Соответственно, по актуальному курсу валюты фьючерс можно будет приобрести за 474 доллара.

Интерес к Ethereum также проявила популярная сеть фастфуда Burger King. В рамках новой программы лояльности Burger King's Royal Perks компания подарит своим клиентам 200 токенов Ethereum, а также 20 монет Bitcoin и два миллиона токенов Dogecoin. Проект реализуют в сотрудничестве с брокерской онлайн-платформой Robinhood. Шанс получить вознаграждение будет у клиентов, которые потратят более пяти долларов в приложении.

Крипторынок 8 ноября установил еще один, более масштабный рекорд. Капитализация всех монет в обращении впервые превысила 3 триллиона долларов. Эксперты объясняют новый максимум подорожанием двух «гигантов» рынка — Bitcoin, который подорожал до 67 тысяч долларов, и Ethereum.