В Италии увидели лукавство в отказе Байдена от политики «Америка прежде всего»

Заявления об отказе президента США Джо Байдена от политики «Америка прежде всего» носят риторический характер. Лукавство в словах советника по нацбезопасности Джейка Салливана увидел политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани, своими мыслями он поделился в комментарии «Ленте.ру».

Он отметил, что внешняя политика США, по крайней мере после распада Советского Союза, в общих чертах не претерпела существенных изменений. «"Америка прежде всего" [Дональда] Трампа и "Америка вернулась" Байдена — это формулы, за риторикой которых скрывается неизменный проект США по сохранению и реализации своей гегемонистской роли на международном уровне», — подчеркнул Грациани. У двух президентов могут отличаться методы коммуникации и тактика, но независимо от того, кто занимает Овальный кабинет, в Вашингтоне считают Китай и Россию угрозами, а не просто глобальными конкурентами.

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Одновременно с этим, по мнению итальянского политолога, в отношении США к Китаю прослеживается «двойственный прагматизм». В администрации Байдена осознают важность Китая в сложной и взаимосвязанной глобальной экономике, поэтому сейчас все чаще говорят о необходимости «сосуществования» с Пекином. При этом США придерживаются последовательной политики по подстрекательству и сдерживанию Китая с помощью укрепления военных инициатив вроде Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с Австралией, Индией и Японией, а также оборонного партнерства AUKUS между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном. При этом в последнем преобладает англосаксонский подход, исключающий участие других союзников, в первую очередь Франции.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире CNN, что американский лидер отказался от принципа «Америка на первом месте» (America first), выбранного его предшественником Дональдом Трампом. По его словам, Байден уверен, что тезис про лидерство на самом деле ставит страну на последнее место.

