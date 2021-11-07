Байден захотел собрать новый саммит по коронавирусу

Президент США Байден планирует собрать новый мировой саммит по коронавирусу в 2022 году

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что глава государства Джо Байден хочет созвать новый саммит по коронавирусу. Об этом он заявил CNN, слова приводит ТАСС.

Саммит планируется провести в начале 2022 года.

Салливан отметил, что США уже передали различным странам более 225 миллионов доз вакцин, а общее предложение страны — миллиард доз. «Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь США Энтони Блинкен проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года», — добавил помощник президента.

В конце сентября уже проводился международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации — он прошел в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

