Чистопольский музей-заповедник получил гранты на реализацию проектов

Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник выиграл два денежного гранта Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает «Татар Информ».

По информации издания, культурное учреждение получило поддержку в размере 1,7 миллиона рублей на реализацию проектов «Кряшены: праздники и будни. Моделирование духовной культуры в музейном пространстве» и «Чистополь старообрядческий. Рябиновцы».

Отмечается, что основная цель проектов — способствовать сохранению культурного наследия кряшен, проживающих на территории Чистопольского района.

Согласно материалу, в рамках реализации мероприятий предусмотрены этнографические экспедиции для сбора сведений о духовной культуре кряшен. Кроме того, в музее откроется выставка, посвященная народу, а также будут организованы экскурсии, интерактивные программы, уроки для школьников и творческие встречи с носителями традиций.

В августе Татарстан выиграл более 376 миллионов рублей на благоустройство парков во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».