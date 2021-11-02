Чистополь получил 50 миллионов рублей за победу в конкурсе

Чистополь стал одним из победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, татарстанский город занял первое место в номинации «За эффективную обратную связь жителям от руководителей муниципального образования». По этой причине населенный пункт получил денежный грант в размере 50 миллионов рублей. Всего призовой фонд конкурса составил один миллиард рублей.

Представители исполнительного комитета Чистополя подчеркнули, что победить в соревновании удалось благодаря активной работе с жителями через социальные сети. Глава района и руководитель исполкома зарегистрировались в соцсетях, где активно отвечают на вопросы.

«Победа конкурсной заявки в этом году, безусловно, послужит стимулом для дальнейшего совершенствования и развития муниципальных практик на территории района. В Чистопольском районе руководство активно работает с населением», — заявил заместитель министра экономики Татарстана Равиль Сиразеев.

Отмечается, что республика участвует в конкурсе на лучшие муниципальные практики с момента его учреждения в 2017 году. Награждение победителей конкурса состоится 10 декабря на съезде Всероссийской ассоциации развития муниципального самоуправления.

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