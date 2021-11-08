Умер актер из сериала «След» Виктор Гунин

Актер Виктор Гунин, известный по сериалам «След» и «Кулагин и партнеры», умер в 68 лет

Умер российский актер Виктор Гунин. Об этом на портале «Кино-Театр.ру» сообщил его коллега Юрий Гаркави.

Ему было 68 лет. Причина смерти неизвестна.

Виктор Гунин в 1981 году окончил Воронежский государственный институт искусств, служил в Московском государственном театре киноактера. На телевидении он отметился ролями в сериалах «Кулагин и партнеры», «След», «Кодекс чести».

2 ноября сообщалось, что в Москве скончался 49-летний актер и бывший майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, снимавшийся в сериале «Бригада». Причиной смерти стала онкология, последние дни актер провел в хосписе. В апреле этого года актер вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) в связи с болезнью.