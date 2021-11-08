Пакистан обстрелял индийское рыболовецкое судно

Агентство морской безопасности Пакистана обстреляло рыболовецкое судно Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

ЧП произошло в Аравийском море. Всего на судне находились семь рыбаков. В результате беспорядочной стрельбы один человек спрятался в каюте, но получил три пули в грудь и погиб. Капитан корабля был ранен, его доставили в больницу в индийском штате Гуджарат. Индийская сторона утверждает, что рыбаки находились вне 12-мильной экономической зоны стран и не провоцировали пакистанских военных.

В феврале Пакистан признал, что удерживает в тюрьмах 270 рыбаков с индийским гражданством. В Индии арестовали 77 пакистанских рыбаков.

В декабре 2019 года ядерные державы Пакистан и Индия устроили стрельбу на пограничной территории в спорном Кашмире. Жертвами перестрелок стали два пакистанца и два индийца, в том числе мирная жительница, Обе стороны обвинили друг друга в начале обстрелов. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, в частности, обвинил Индию в попытке отвлечь население от проходящих в этой стране массовых протестов, переключив его внимание на проблемы с Исламабадом.