Раскрыты подробности убийства мирного жителя в Карабахе

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что очевидцы убийства мирного жителя в районе города Шуша в Нагорном Карабахе раскрыли подробности случившегося.

На нейтральной полосе работало 10 сотрудников водоканала непризнанной республики, которые разделились на две группы по пять человек. Они находились в непосредственной близости от поста азербайджанских военных и работали под их наблюдением.

Внезапно один из военных направился в сторону сотрудников водоканала, по дороге достал пистолет из кобуры и без предупреждения расстрелял в людей целую обойму, пишет WarGonzo. Выстрелы были сделаны с расстояния около 5 метров, то есть практически в упор, сказано в сообщении Telegram-канала.

Ранее Служба нацбезопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана в районе города Шуши погиб один человек, трое получили ранения. По данным ведомства, военные открыли стрельбу по мирным жителям, которые проводили ремонтные работы на водопроводе.