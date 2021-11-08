В российском регионе ввели QR-коды для посещения торговых центров

В Мурманской области для посещения торговых центров, салонов красоты, саун и бань введут QR-коды. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис, его слова приводит РИА Новости.

Нововведение будет действовать с 11 ноября, при этом продуктовые магазины, расположенные в торговых центрах можно будет посещать без QR-кода.

По словам губернатора, система кодов, введенная 30 октября на посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений благоприятно повлияла на темпы вакцинации. Чибис отметил, что такие меры позволяют людям, которые ответственно подошли к своему здоровью постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Также он отметил, что с момента объявления введения QR-кодов в Мурманской области число вакцинированных в регионе выросло в два раза. Губернатор добавил, что код можно заменить справкой о перенесенном COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября россияне смогут получить новый сертификат о вакцинации против коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Документ будет доступен на двух языках — русском и английском. Получить сертификат можно как в бумажном, так и в электронном виде.